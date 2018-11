Finale Ligure. La serie di messaggi di allerta meteo divulgati in questi giorni da Regione Liguria e ARPAL non accenna a rarefarsi, nonostante i vari tentativi di ripristino sentieri, tanti appuntamenti del prossimo fine settimana sono a rischio e, purtroppo, diventa inevitabile la cancellazione, per quest’anno, di Wheels for Ladies. Questo evento sportivo e culturale declinato “in rosa” che doveva rappresentare il punto più alto dell’offerta turistica di Finalborgo per questo mese di novembre, era già programmato a fine ottobre ed era stato rinviato una prima volta per allerta meteo al 9, 10 e 11 novembre. Il “Festival dei Territori” organizzato da Enza Marino con la collaborazione di Elena Martinello e di tante realtà sportive e ricettive locali, tornerà in primavera, in una data da destinarsi.