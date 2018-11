Genova. Far ripartire Genova e la Valpolcevera, dopo la tragedia di ponte Morandi. Mettere in comune idee e proposte dal basso, per dare una risposta agli abitanti della zona rossa e della zona arancione, alle famiglie delle vittime, alle tante imprese danneggiate, ai lavoratori che rischiano il posto di lavoro, ma anche a un’intera città tagliata in tre e che il prossimo anno rischia di perdere 4 miliardi di Pil.

Sono questi gli obiettivi dell’assemblea pubblica organizzata dal Gruppo del Partito Democratico in Regione Liguria, in collaborazione con i Gruppi comunali del Pd e della Lista Crivello del comune di Genova, giovedì 8 novembre alle 21 al Teatro Rina e Gilberto Govi di via Pastorino 23 a Bolzaneto. Un incontro aperto a tutti e con la partecipazione attiva della cittadinanza. I fronti sono tanti: i risarcimenti, la sanità, i trasporti, il commercio, il porto e l’intera economia della città.Nel corso dell’evento si parlerà anche del Decreto Genova varato dalla maggioranza giallo-verde: misure insufficienti e tuttora inadeguate, che hanno trovato la dura opposizione del centrosinistra, ma anche di tutto il territorio, dai cittadini alle associazioni, dai sindacati alle imprese.