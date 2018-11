Savona. Risposte rapide per affrontare i danni ingentissimi per il maltempo in Liguria e nel Savonese. Le ha richieste nel suo intervento al senato di ieri il senatore della Lega Paolo Ripamonti. L’esponente savonese del Carroccio, durante il suo lungo intervento ha ricordato i fatti salienti del disastro che si è abbattuto sul territorio nell’ultima settimana e tra questi l’improvvisa scomparsa dell’anziana ottantottenne di Albisola Vincenzina Bruzzone. Ripamonti ha anche garantito il suo totale apporto ai sindaci delle località più colpite dal maltempo.