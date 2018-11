Le opere del Maragliano della Diocesi di Albenga e Imperia saranno esposte a Genova in una speciale mostra cha sarà inaugurata, presso il Museo di Palazzo Reale, in via Balbi 10, il prossimo 10 novembre. L’esposizione si potrà visitare fino al 10 marzo. L’apertura al pubblico della rassegna si consegna come un interessante gesto artistico legato alla celebre figura dello scultore ligneo, autore di singolari e affascinanti Crocifissi, di sacre rappresentazioni mariane e preziose casse processionali, illustrate nell’esposizione da Daniele Sanguineti. Ha aderito a questa importante mostra con il prestito di tre opere, l’ufficio Beni Culturali, della Diocesi di Albenga-Imperia. «L’organo diocesano –spiega a questo proposito la vice presidente dei Beni Culturali, Alma Oleari – ha partecipato alla rassegna, inviando dalla chiesa di san Marco a Civezza, la “Madonna del Voto”, di Giovanni Battista Bissoni; dalla chiesa di sant’Antonio abate, in frazione di Tovo Faraldi, a Villa Faraldi, il “Crocefisso” di Anton Maria Maragliano e ancora dello stesso autore, dalla basilica di san Maurizio, di Imperia Porto Maurizio, la “Madonna del Carmine”». Molte opere del Maragliano e della sua scuola, formate anche da altre figure di Crocifissi da processione per le “Casacce”, da santi, da scene bibliche e statue da presepe, costituiscono il bagaglio artistico e culturale di chiese, oratori e santuari della Liguria, da Genova a Rapallo e Chiavari e nel ponente, da Celle a Savona, da Cervo a Imperia, a Sanremo. A queste si aggiungono, nel tempo, altri lavori di allievi che incominciarono e continuarono nella scuola del maestro e divulgarono il suo tipico linguaggio artistico, pure questo esposto nella mostra genovese, la prima esposizione monografica dedicata all’artista, al quale nel corso del tempo sono stati dedicati lavori da parte di diversi illustri studiosi.