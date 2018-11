Savona. Affrettarsi lentamente, potrebbe essere questa la sintesi del nuovo corso dell’Albissola che è ripartito evitando la sconfitta contro la Pro Patria ma senza riuscire ad ottenere il primo successo in campionato. La classifica, pur restando critica, e con la squadra all’ultimo posto evidenzia come la corsa alla salvezza sia apertissima e senza favoriti. A mitigare la situazione dei “ceramisti”, sono intervenute le penalizzazioni nei confronti di Pro Piacenza e Cuneo ormai da tempo alle prese con problemi finanziari.

Naturalmente, la squadra non dovrà attendere le disgrazie altrui per riuscire a mettersi alle spalle qualche squadra ma dovrà dare ulteriori risposte convincenti sotto il profilo temperamentale e tecnico rispetto a quelle abbozzate domenica pomeriggio. Il tecnico albissolese Bellucci dovrà anche valutare la disponibilità di alcuni giocatori con qualche problema fisico.”Russo non recupera -dice l’allenatore biancoceleste, Sibilia e Mahrous sono recuperati, buone possibilità ci sono anche per Raja mentre per Damonte sarà necessario aspettare ancora” Sull’avversario: “La Carrarese è costruita per fare un campionato di vertice, incontriamo una squadra che fa molti goal e che ha attaccanti molto importanti. Mi aspetto una crescita costante da parte della squadra, so che faremo una partitia gagliarda aperta a qualsiasi risultato. Stiamo lavorando tantissimo, sto chiedendo molto e i giocatori mi stanno seguendo. Sono tre gare toste (Carrarese,Novara e Juventus B- n.d.r.) ma dobbiamo considerare che cosa possiamo fare e dove possiamo arrivare, saranno test che possono dirimi molto sul futuro. Ma è necessario pensare gara per gara”.

La Carrarese, dopo un avvio sprint e dopo essere stata capolista per alcune settimane, è leggermente calata e si trova attualmente in quarta posizione in corsa per contendere il ruolo di leader del campionato al Piacenza. Tavano, Caccavallo e Maccarone sono soltanto due degli elementi più in vista della squadra allenata da Silvio Baldini, tecnico di esperienza con un passato anche in Seri A. La squadra apuana non vince dal 4-2 rifilato al Novara alla sesta giornata, sono seguite due sconfitte e un pareggio per 0-0 a Pontedera.

La squadra gialloazzurra sembra apperentemente una montagna impervia da scalare per l’Albissola ma analizzando il rendimento nelle cifre ci si accorge che a fronte di un attacco “atomico” con già 22 reti realizzate non corrisponde una solidità difensiva, i ben 15 goal subito pongono la retroguardia toscana tra le più battute insieme a quella dell’Albissola. Fischio d’inizio alle 14.30.