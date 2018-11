Genova. Si va verso una sospensione di mutui e imposte per le zone flagellate dal maltempo di queste ore e quindi anche per la Liguria, dove il governatore Giovanni Toti ha chiesto lo stato di emergenza. Le misure più concrete arriveranno dal Governo solo la prossima settimana, ma il numero uno della Regione Liguria ha già annunciato che per le aziende e le persone coinvolte e danneggiate dal maltempo di procederà alla sospensione di tutti i vari obblighi di pagamento. Una misura questa auspicata anche dal viceministro dell’Economia Laura Castelli.