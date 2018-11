Alassio. Nei giorni scorsi l’intera Liguria, e Alassio sono stati colpiti da un’ondata di maltempo di dimensioni eccezionali che ha causato danni incalcolabili al territorio. La città è ferita: la spiaggia non esiste quasi più e molte strutture, così come le strade e le piazze sul litorale di Alassio hanno subito danni rilevanti.

Ci sono molteplici modi di reagire di fronte ai disastri: il Consorzio Macramé – Dire Fare Mangiare, d’intesa con il Comune di Alassio ha scelto quello più positivo, pertanto lunedì 5 novembre al Grand Hotel la prima edizione di Alassio in Bolla si farà. Il desiderio è quello di dare un segnale di ripresa immediata, perché è così che la città lavora per portare bellezza e positività sul territorio. E’ stato deciso, quindi, di dare un segnale forte e di procedere come da programma alla prima edizione di questo evento che porterà ad Alassio produttori di spumanti metodo classico, specialità gastronomiche italiane, giornalisti, professionisti del settore e appassionati di vini da tutta Italia.