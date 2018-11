Vado Ligure. Ingente la conta dei danni dopo la perturbazione che in questi giorni ha devastato non solo Vado ma tutta la Liguria. I danni più ingenti sono sul litorale e in particolare riguardano gli stabilimenti balneari, dove la furia del mare ha cancellato quasi tutto.

L’assessore ai Lavori Pubblici Fabio Gilardi commenta: “Stiamo facendo alcuni interventi di rimozione di alberi, detriti e sabbia, ma serviranno altri interventi più strutturati a breve. La pista ciclabile non ha riportato grossi danni anche se è coperta dalla sabbia”.

Ciò che più preoccupa Gilardi sono i black out elettrici vissuti specie nell’entroterra e a Segno, dove gli utenti sono rimasti senza luce a lungo durante la notte. “Scriverò a Enel – ha detto Gilardi – è un’indecenza che non intervengano in qeuste situazioni di estremo disagio. Molti alberi sono ancora sulle linee aeree e non sono stati rimossi”.