Il Ministro Di Maio ha assicurato parlando con Toti la volontà del Governo di sostenere i programmi di sviluppo della azienda e i livelli occupazionali di un’area già dichiarata di crisi, riservandosi di aggiornare le istituzioni locali circa gli sviluppi dei dossier e delle trattative in corso in queste ore.

Il Presidente Toti ha ribadito al Ministro l’importanza e il ruolo strategico di una impresa come Piaggio in Liguria e la disponibilità delle Istituzioni Locali a partecipare costruttivamente a ogni passaggio utile a garantire il percorso di transizione di Ilva mettendo a disposizione tutte le proprie strutture, comprese quelle legate alla Società di Cornigliano. Da questo punto di vista, l’azione del Governo si è già dimostrata efficace per trovare i giusti equilibri tra investimenti e tutela dei posti di lavoro.

Nelle prossime giornate tutti questi temi verranno dunque affrontati con spirito di collaborazione, nella consapevolezza che ad oggi nessun posto di lavoro è a rischio e che, anzi, Governo ed Enti Locali lavoreranno insieme per incrementare l’occupazione nell’industria Genovese e nell’area di crisi complessa del savonese”. Questa la nota congiunta tra il Vice-Premier e Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio e il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.