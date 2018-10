Albenga. Il teatro Ambra di Albenga è pronto a trasformarsi nella cantina dei «Fieui di Caruggi», i mitici monelli dei vicoli. Questo pomeriggio alle 17 andrà in scena lo spettacolo «Trafficanti di Sogni». Il terzo appuntamento con «Ottobre De André» sarà all’insegna dei ricordi e delle emozioni. Accolti dagli amabili padroni di casa Dori Ghezzi e Antonio Ricci saliranno sul palco attori, campioni sportivi, musicisti pronti a condividere con il pubblico i loro sogni, quelli sfumati e quelli realizzati, ma soprattutto quelli ancora in corso.

Da Roma voleranno sotto le torri ingaune l’attore e showman Stefano Masciarelli, accompagnato dal musicista Franco Fasano autore di canzoni celebri come «Io amo» di Fausto Leali. Il pomeriggio dei «Trafficanti di Sogni» proseguirà con la straordinaria partecipazione del campione di pallavolo Jack Sintini e del mitico duo dei fratelli La Bionda che di fatto sono i padri della italo disco music Anni Settanta. Spazio anche al trio folkloristico Le Mondine per un’esibizione che si preannuncia memorabile. Ma all’Ambra ci saranno gli amici di sempre dei «Fieui di Caruggi» come Mauro Vero alla chitarra, Claudio Miceli al sax, Franchino Piccolo alla fisarmonica e il dottor Paolo Frola con le sue performance musical-demenziali-sanitarie che ha conquistato il pubblico albenganese anche nelle precedenti edizioni di «Ottobre De André». E gli organizzatori non escludono l’arrivo a sorpresa, all’ultimo momento, di qualche nuovo ospite. Il tutto a sostegno della Comunità genovese di San Benedetto al porto, fondata da don Andrea Gallo, l’indimenticato prete di strada che spese la sua vita a difesa degli ultimi.

«Nel pomeriggio dei Trafficanti di Sogni – spiega Gino Rapa, portavoce dei monelli ingauni – verrà “ricostruita” sul palco la celebre cantina dei Fieui dove ognuno degli ospiti dello spettacolo porterà qualcosa: chi il vino e il salame, chi una canzone o una poesia, chi il pane o la torta, chi una testimonianza o una sorpresa. Ma tutti si racconteranno come si fa soltanto tra amici. Perché questo è Ottobre De André: un affresco di umanità, fuori da ogni schema come piaceva a don Gallo e a Faber».

E così, dopo Ron, Max Pezzali, Beppe Carletti dei Nomadi , I Trilli, Napo, i Gente de ma’, è in arrivo ad Albenga un gruppo di ospiti molto nutrito e variegato che si concederanno, come vuole la tradizione, a selfie ricordo col pubblico e ad autografi. Sabato 10 novembre è in programma l’ultimo appuntamento con un altro ospite eccellente: Enrico Brignano, un autentico fuoriclasse della comicità italiana. Allo straordinario mattatore capace di conquistare tutti con il suo umorismo e la sua satira sarà consegnata la «Fionda d’Autunno» per il suo impegno per il sociale testimoniato dal sostegno dei bambini affetti da gravi patologie o ai terremotati dell’Abruzzo.