Sanremo Canzone d’autore e nomi eccellenti al Teatro Ariston dove si è svolta l’edizione 2018 del Premio Tenco: tre serate per celebrare la carriera di artisti che hanno scritto pagine di musica griffata indimenticabili sullo sfondo del tema Migrans, uomini, musiche, idee, nell’accezione più ampia del termine con una scenografia importante e iconica, quale La Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto.. La rassegna, che dal 1974 assegna l’importante riconoscimento, ha proposto un programma composto di artisti generosi ed emozionati: CAPURSO & PAPÌA – EDOARDO DE ANGELIS & NERI MARCORÈ – ELISA – LO STATO SOCIALE – SIGHANDA – ZUCCHERO (PREMIO TENCO) – SIMONE CRISTICCHI – ELENA FROLOVA – GIUA – ALESSIO LEGA – TOSCA – DAVIDE VAN DE SFROOS – WILLIE PEYOTE – ADAMO (PREMIO TENCO) – GIUSEPPE ANASTASI – FABIO CINTI – FRANCESCA INCUDINE – MOTTA – MIRKOEILCANE – PIPPO POLLINA.

Tre i “principi” premiati, uno per serata: giovedì 18, dopo l’apertura di Elisa, è stato Zucchero, con un set inedito acustico, visibilmente emozionato e felice, venerdì 19, la semplicità di Simone Cristicchi, che sul palco dell’Ariston vinse il Festival di Sanremo nel 2007, è arrivata al cuore del pubblico, con parole sempre gentili e allo stesso tempo pungentementi e realistiche.

Sabato, infine ha trionfato Adamo. “La notte” è da oltre cinquant’anni il suo cavallo di battaglia, 100 milioni di dischi venduti nel mondo, nelle sue canzoni c’è tutta la meraviglia di un bambino racchiusa in tanti anni di canzoni e ricordi, tra l’Italia e il Belgio, passando da temi come la guerra e i migranti alla famosa ed iconica ingenuità.

Ma il vincitore assoluto del Premio Tenco 2018 è Marco Castoldi, in arte Morgan.

La bellezza di un’anima sensibile e attenta, che ha necessità di condividere con gli altri artisti note e parole, una continua energia, un incessante “dare” che ha travolto il pubblico, non solo della rassegna ma anche e soprattutto del Dopo Tenco. Ore di canzoni a tirar tardi fino al mattino, con band improvvisate tra musicisti e amici presenti, senza mai abbassare il tono, senza rendersi conto.

In ultimo non dimentichiamo i “tappa buchi” così annunciati dallo storico presentatore, in forma smagliante, Antonio Silva: DONATO DE ACUTIS, DAVID RIONDINO ED ENRICO RUSTICI.

Una speciale nota alla regia, affidata a Arturo Minozzi e Giuseppe Marco Albano. Direttore della fotografia, Marco Lucarelli. Luci e atmosfere che hanno saputo accompagnare senza distrarre, anzi sottolineando, l’emozione vibrante sul palco dell’Ariston.

In ultimo una novità sulla futura edizione: la Masterclass del Premio Tenco 2019 avrà come protagonista FABRIZIO DE ANDRÉ. Dopo l’importante focus su Giorgio Gaber di quest’anno, sarà la volta del cantautore genovese, la cui figura sarà approfondita, studiata e raccontata attraverso testimonianze e immagini, per un nuovo e stimolante incontro con gli studenti.