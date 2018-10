Il sopralluogo si è reso necessario per valutare le lavorazioni impiantistiche e di compartimentazione che si dovranno eseguire per destinare parte dell'edifico ad attività scolastica.

Albenga. Sopralluogo questa mattina dei tecnici del Comune e della Provincia di Savona nello stabile di Via Bologna per predisporre la pratica di prevenzione degli incendi. Il sopralluogo si è reso necessario per valutare le lavorazioni impiantistiche e di compartimentazione che si dovranno eseguire per destinare parte dell’edifico ad attività scolastica.