Rialto. Il Comune più virtuoso in Liguria nella raccolta differenziata? E’ Rialto, nel Finalese, che ha messo la freccia superando Garlenda che nella graduatoria dei Comuni savonesi, era in testa alla classifica. Ma ora con l’88,3% è davanti anche a Follo, piccolo centro nell’estremo levante ligure. Come è stato possibile? Rialto che, nel mese di luglio era al secondo posto con un tasso di riciclo pari all’83,18%, alle spalle del paese del golf e della Fiat 500 con l’83,61%, e davanti a Cairo Montenotte con l’82,73% ha chiesto una revisione della classifica. Ha integrato i dati relativi al compostaggio domestico che non risultavano caricati correttamente nella precedente dichiarazione inoltrata al settore rifiuti della Regione Liguria. E in effetti la situazione, dopo un’analisi della documentazione prodotto, la giunta regionale ha preso atto dei nuovi parametri. Ora Rialto è balzata in testa alla classifica dopo che è stato certificato che la raccolta differenziata ha toccato l’88,30%, distanziando Garlenda. Superato anche il Comune spezzino di Follo che con l’83,66% guidava la classifica regionale. Secondo i dati elaborati dall’ente pubblico lo scorso anno sono stati prodotti 162 mila chili di rifiuti solidi urbani, pari ad una produzione pro capite di 288 chilogrammi. Ma è sul quantitativo differenziato che Rialto ha potuto scalare la classifica: ha raggiunto i 143 mila chili, con percentuali altissime di tutti i materiali riciclabili e un tasso record (95,5%) nella frazione organica. Spiega il sindaco Valentina Doglio: «E’ la dimostrazione che con un minimo di attenzione, senso civico e sensibilità ambientale poste in essere da ogni cittadino, si possono raggiungere ottimi risultati e salvaguardare il nostro ambiente. L’obiettivo – conclude il sindaco – è senza dubbio quello di mantenere e, se possibile, migliorare ulteriormente questo elevato standard, che rappresenta per noi rialtesi un valido motivo di orgoglio».