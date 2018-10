Biancocelesti in caduta libera, il gioco è decoroso ma non basta. Fossati rischia l'esonero

Arezzo. Le sconfitte dell’Albissola ormai non fanno più notizia, un po’ come le vittorie nella scorsa stagione in Serie D. Per i biancocelesti ad Arezzo non basta una buona prestazione per evitare la sesta sconfitta nelle ultime sette gare. Contro gli amaranto il 2-0 matura nell’ultimo quarto d’ora. Fossati torna alla difesa a tre con il debutto di Piccardo tra i pali e il ritorno di Nossa al centro della difesa. Nel corso del primo tempo è l’Arezzo a fare la partita con i liguri attenti in difesa ma non rinunciatari. Nella prima mezz’ora conclusioni di Oukhadda e colpo di testa di Gulli. Russo dà grande vivacità all’attacco e offre a Damonte un buon pallone verso la fine di frazione ma la conclusione del giocatore albissolese viene respinta dalla difesa toscana.

Nella ripresa l’Arezzo scende in campo con un atteggiamento diverso rispetto a quello del primo tempo. La squadra di Dal Canto è più intensa e si avvicina con maggior frequenza all’area di rigore ligure. Dopo un break di Russo che si fa quasi un coast to coast prima di essere fermato al limite dell’area di rigore toscana, l’Arezzo passa in vantaggio. E’ il 72′ quando Belloni anticipa Nossa e serve Persano che in diagonale batte Piccardo. A differenza di quanto accaduto con la Pistoiese, questa volta l’Albissola reagisce con convinzione e sfiora il pari prima con Balestrero che solo in area spedisce clamorosamente a lato e poi con Russo che con un tiro-cross quasi insacca la palla. Negli ultimi minuti l’Arezzo mette al sicuro la vittoria con un tiro di Sala deviato involontariamente da Calcagno.

Questa sconfitta mette a rischio la panchina di Fossati, nel dopo partita il Direttore Sportivo Mussi non ha escluso un cambio di guida per dare la scossa ad una squadra che pur giocando decorosamente non riesce a muovere la classifica. Decisive le prossime ore.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Arezzo-Albissola 2-0

Reti: 72′ Persano, 92′ Sala

AREZZO (4-3-1-2): Pelagotti; Luciani, Pelagatti, Pinto, Sala; Buglio, Tassi, Foglia; Bruschi; Belloni, Brunori.

A DISPOSIZIONE: Melgrati, Zappella, Varutti, Mosti, Zini, Serrotti, Basit, Danese, Salifu, Persano, Keqi, Borghini.

ALLENATORE: Alessandro Dal Canto.

ALBISSOLA (3-4-3): Piccardo; Gargiulo, Nossa, Rossini; Gulli, Damonte, Sibilia, Oukhadda; Russo, Cais, Martignago.

A DISPOSIZIONE: Bambino, Albertoni, Sancinito, Balestrero, Raja, Oliana, Calcagno, Durante, Bartulovic, Bennati, Oprut, Gibilterra.

ALLENATORE: Fabio Fossati.

Spettatori: 3000 circa