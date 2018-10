Albissola. Dopo il raggio di sole che aveva squarciato le nubi di un avvio di campionato difficile e negatvo, l’Albissola è nuovamente piombato nel buio più profondo. La tremenda sconfitta casalinga contro la Pistoiese ha nuovamente messo a nudo lacune tecniche, tattiche e caratteriali che sembravano in via di risoluzione. E se in occasione della sconfitte contro Olbia, Pro Vercelli, Pontedera e Alessandria almeno il gioco era stato convincente, mercoledì sera neppure quello ha confortato la prestazione disarmante di una squadra che è apparsa rassegnata e inerme contro una modesta Pistoiese che ha avuto più smalto, motivazioni e gamba. Adesso la montagna da scalare è davvero impervia e con le pareti a strapiombo, il rischio di caduta è altissimo anche perchè i prossimi avversari che la squadra di Fossati andrà ad affrontare sono i granata dell’Arezzo attualmente terzi in classifica, ancora imbattuti e con la miglior difesa del campionato. L’Albissola, certo, non parte battuta anche se la disparità di valori è davvero evidente. Sarà però necessaria una metamorfosi che nell’attuale momento sembra di difficile realizzazione.

A presentare la partita è il Direttore Sportivo del club, Andre Mussi: “Abbiamo svolto la consueta preparazione, ogni settimana che passa cerchiamo di perfezionare le cose che vanno meno, cerchiamo di trovare soluzioni agli errori e di migliorarci. La aprtita con l’Arezzo dà gli stimoli soltanto guardando la classifica, non partiamo assolutamente battuti, i risultati di mercoledì e delle scorse settimane hanno dimostrato che si possono fare e perdere punti con chiunque, motivo per cui andiamo ad Arezzo fiduciosi. Dal punto di vista della squadra, eccetto Bezziccheri e Mahrous sono tutti disponibili, consideriamo che è la terza partita in una settimana ed il mister farà sicuramente delle valutazioni in base alle energie spese. La sua posizione? Non è assolutamente in bilico, il fatto che ci siano allenatori che vengono allo stadio a vedere la partita non significa nulla, è normale che chi non ha panchina venga allo stadio per aggiornarsi.

Strappare un risultato positivo in Toscana significherebbe restituire un minimo di fiducia e autostima a squadra e ambiente e a tenere la squadra in corsa in zona play out. L’attuale ultimo posto vede i “ceramisti” a quota 1 e a due lunghezze da Siena e Gozzano che si trovano due punti sopra. Insomma, nulla è perduto ma è necessario un cambio di rotta nella mentalità e nel gioco.