Savona. I dati sui movimenti alberghieri ed extra alberghieri rilevati dalla Regione Liguria nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Turistico Regionale per i mesi da gennaio ad agosto 2018 confermano un andamento fortemente negativo e preoccupante per tutta la provincia di Savona. Nei mesi da gennaio ad agosto, la provincia di Savona ha perso 47 mila arrivi (994.339 nel 2018 contro 1.041.347 del 2107) e -195.863 presenze: 4.404.660 nel 2018 contro 4.600.523 del 2017 pari al -4,26% rispetto all’anno scorso. Rapporto presenze tra comuni: Spotorno regge a Varazze è crisi profonda. Nel panorama negativo, spicca positivamente Finale Ligure che registra, unica tra le principali mete, un segno positivo in contro tendenza per gli arrivi (segno negativo invece per le presenze evidentemente per un accorciamento della permanenza media). In positivo anche Spotorno per le presenze aumentata di quasi mille unità. In rosso tutti gli altri Comuni turistici con dati tra il -2% e il -3%. Spicca in negativo Varazze con un tonfo del -12% per arrivi e -8% per presenze (quasi 30 mila presenze in meno rispetto al 2017), ben il doppio della media registrata in provincia.