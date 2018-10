Savona. Un questionario per conoscere tendenze, orientamenti e proposte ma anche e sopratutto le tematiche della città per cercare di creare le condizioni per uno sviluppo migliore. Questa la finalità del progetto messo in campo da Confcommercio dal tema singolare “Oltre al mugugno c’è di più – la parola ai commercianti”. Il questionario sarà distribuito ai titolari di negozi e pubblici esercizi e conterrà domande abbastanza dirette sulla situazione come: “Savona ti piace?” o “che percezione hai della tua città?” o ancora “Come giudichi il livello attuale dello sviluppo savonese?”. Spiegano le motivazioni di questa scelta i responsabili dei vari settori commerciali di Confcommercio cittadina: “Il tessuto imprenditoriale italiano è costituito sempre di più dal terziario che raggiunge in Italia il 74% e in Liguria il 74%. Ci sembrano dati non solo interessanti ma anche fondamentali per affrontare un discorso sullo sviluppo di Savona che mantiene forti potenzialità oggi inespresse”. Il questionario sarà consegnato a tutti i commercianti savonesi e sarà disponibile anche online. Gli esiti si conosceranno entro fine anno.