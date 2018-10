Genova. Protestano i consiglieri regionali Dem Sergio Rossetti e Juri Michelucci per il taglio alle dotazioni sociali della Regione Liguria. Spiegano in una nota: “Il fondo regionale 2018 per le politiche sociali è stato finalmente sbloccato, ma la Giunta Toti ha ridotto le poste rispetto all’anno scorso. Il risultato, come ci hanno confermato con una certa preoccupazione molte amministrazioni comunali liguri, è che da qui alla fine dell’anno rischiano di saltare parecchi servizi. In assenza di conoscere l’entità del fondo, infatti, i sindaci liguri hanno dovuto fare la programmazione parametrandosi con le cifre del 2017. Ma non pensavano che la Giunta avrebbe tagliato i finanziamenti.

L’assessore Viale, oggi in aula, ha sostenuto che non vi è stato alcun taglio. Ma allora perché i Comuni – compresi molti governati dal centrodestra – hanno lanciato l’allarme? In questo modo non si mettono in pericolo solo i servizi, ma anche i posti di lavoro. La Giunta Toti spende, ogni anno, un milione di euro in eventi e comunicazione e poi taglia i fondi al sociale”.