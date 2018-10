In campo Guardia costiera e marina militare francese

Savona. Dopo la collisione tra un traghetto ed una nave del tipo Ro – Ro al largo della Corsica proseguono senza sosta le attività congiunte della Guardia costiera e della marina francese per contenere il carburante fuoriuscito dalle navi in questione. La nave portacontainer Ulisse ha raggiunto il porto di Rades in Tunisia trainata da rimorchiatori. Mentre navi antinquinamento della società Castalia stanno operando tra Corsica, Liguria e Toscana a salvaguardia del patrimonio marino. Pare comunque che, nelle ultime ore, le chiazze oleose si stiano allontanando dalle coste liguri.