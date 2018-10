Savona. Non era semplice sostituire il segretario generale della Filt Cgil savonese. E infatti non è stato trovato. Il congresso del sindacato dei lavoratori dei trasporti, convocato alla Scuola Edile di Legino per ascoltare l’ultima relazione di Claudio Schivo, giunto all’ottavo e ultimo anno di mandato come segretario, si è chiuso senza che fosse possibile trovare il suo successore. A fronteggiarsi, senza poter prevalere, sono stati il candidato dell’area più radicale della Filt, Edoardo Schiano, lavoratore del porto, sostenuto dallo stesso Schivo, e Francesco Rossello, candidato dall’area che fa riferimento al gruppo dirigente della Camera del Lavoro. L’intesa non è stata raggiunta e si è preferito prendere tempo, per far decantare la situazione e magari cercare di ritrovare l’unità su un candidato terzo. La Filt è tra le principali organizzazioni di categoria della Cgil, comprendendo i lavoratori del porto, ferrovieri, funivieri, gli autoferrotranvieri, i dipendenti dell’autotrasporto e della logistica. Un comparto ampio e sovraccarico di problemi: dalla privatizzazione di Tpl Linea ai nuovi assetti portuali, dai nodi infrastrutturali a quelli delle aree. Mercoledì prossimo, 17 ottobre, ci sarà il congresso dello Spi, il sindacato pensionati, mentre lunedì 22 e martedì 23 ottobre si terrà il congresso della Camera del Lavoro di Savona. L’appuntamento con il congresso regionale di Cgil Liguria è per giovedì 15 novembre a Genova.