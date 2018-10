Il Gran Maestro Stefano Bisi, vertice della massoneria del Grande Oriente d’Italia, martedì 16 ottobre sarà a Genova.

Intorno alle 13:30 in forma privata, insieme al GM aggiunto Sergio Rosso, visiterà la zona rossa di Ponte Morandi e incontrerà i responsabili delle pubbliche assistenze e gli operatori che dal 14 agosto lavorano intorno ai resti del viadotto. Alle 15, il GM inaugura il nuovo laboratorio dentistico in via Damiano Chiesa 1 che la massoneria sostiene con dentisti volontari e aperto ai cittadini che non possono permettersi le cure dentali.

Alle 17:30, Bisi parteciperà a un altro evento, presso la Sala Montale del teatro Carlo Felice, in cui verrà presentato un libro scritto da alcuni studiosi della massoneria del Grande oriente, uno stradario genovese che svela il nome delle vie dedicate a personaggi legati alla massoneria. Durante l’incontro il Gran Maestro, insieme al presidente del Goi Liguria Carlo Alberto Melani, consegnerà inoltre alcuni presidi sanitari che il Grande Oriente d’Italia ha deciso di donare alle pubbliche assistenze che si trovano in difficoltà dopo il crollo del viadotto o che hanno subito danni durante gli interventi di emergenza.