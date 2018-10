Borgio Verezzi. Un rocciatore di 52 anni originario di Firenze è stato soccorso oggi pomeriggio durante un’arrampicata. L’uomo, per cause in via di accertamento, ha perso aderenza ed ha compiuto un volo di circa 10 metri. Sul posto dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco con l’ausilio dell’elisoccorso, l’automedica e i militi della Croce Bianca. Trasportato con traumi plurimi in codice giallo al Santa Corona, non è in pericolo di vita.