Genova. Sono in arrivo da Regione Liguria stanziamenti per 4 milioni di euro per le imprese danneggiate dall’alluvione del 24 e 25 novembre 2016 che colpì il Savonese e per quella del 13 e 14 ottobre dello stesso anno che colpì Genova. Lo stanziamento è arrivato su proposta dell’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone. Saranno destinati 3,7 milioni al Savonese e 300 mila euro alla provincia di Genova.