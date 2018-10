Savona. Il Congresso della FIOM CGIL Savona ha rieletto Andrea Mandraccia Segretario Generale con 50 voti favorevoli e 2 astenuti.

Andrea Mandraccia, 39 anni, viene rieletto Segretario Generale della Categoria dei Metalmeccanici della CGIL, incarico che ricopre dal 2016.

Il dibattito che si svolto nel XXVII Congresso Territoriale della FIOM CGIL ha evidenziato le gravissime difficoltà che vive l’industria savonese.

La provincia di Savona ha negli ultimi quattro anni ulteriormente subito una contrazione dei livelli produttivi ed occupazionali con la chiusura di importanti realtà industriali nonché il depauperamento di gran parte del tessuto manifatturiero artigiano e della piccola industria. Il panorama complessivo ha dunque le caratteristiche di una vera e propria desertificazione industriale.

Il massiccio ricordo agli ammortizzatori sociali, che hanno visto il nostro territorio utilizzare il 58% di tutte le ore di cassa integrazione erogate in Liguria nel 2017, ha solo differito il fatto che il tasso di disoccupazione, già a livelli drammatici, possa esplodere ulteriormente facendo del nostro territorio una vera e propria polveriera sociale.

La quota percentuale di occupazione da industria è scivolata nella nostra provincia al 18%, dato al di sotto anche della media regionale e sempre più lontano dalla media del Nord Ovest, e solamente il 6,8% delle aziende attive ha natura industriale. Il tutto in quadro demografico caratterizzato dal continuo invecchiamento e dal continuo calo della popolazione.

Tale gravissima condizione che ha comportato nel periodo 2010 – 2016 la perdita di 5000 occupati nell’industria ha consentito che si formalizzasse rapidamente il riconoscimento dello status di area di crisi industriale complessa.

La prima fase dei bandi fa sperare che da questo strumento possano arrivare novità positive in termini di reindustrializzazione. Ma occorre fare presto e soprattutto non ci può essere vera ripresa se le più strategiche e rilevanti dal punto di vista occupazionale realtà produttive del nostro territorio, a partire da Piaggio Aerospace e Bombardier Transportation, non escono definitivamente dalla situazione di incertezza che stanno purtroppo vivendo da anni.

Per tale motivo è importante rafforzare lo sforzo finalizzato ad unire tutte le vertenze industriali aperte in un’unica “vertenza Savona” affinchè tutti coloro i quali, a cominciare dalle Istituzioni competenti, hanno voce in capitolo facciano quanto devono e soprattutto, lo facciano celermente, con l’unico obiettivo di rilanciare l’occupazione e la produzione di un territorio che vuole continuare a fare industria.