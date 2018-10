Stresa (VB). Blues come l’azzurro del lago con le isole che stanno lì, sembra di essere in riviera ma in realtà si è nel cuore delle Alpi con la Svizzera a due passi ed un paesaggio che ricorda la Liguria. Il Savona riprende la sua marcia espugnando lo stadio “Forlano” grazie al consueto goal di Virdis. Grandoni deve prendere atto delle diverse assenze che lo costringono a rinunciare a Piacentini, Bartolini, Gallo, Kallon e Grani. Anche Gleazzi, tecnico azzurro deve rinunciare alla prestanza fisica del difensore Boubacar (finora autore dell’unica rete realizzata in campionato dalla squadra borromea).

Padroni di casa schierati ad una punta, Savona con il 4-3-1-2 e con il debutto stagionale di Muzzi dal primo minuto. Savona al tiro due volte nei primi sei minuti: al 4′ è Virdis che si divora il pallone dello 0-1 calciando di pochissimo sul fondo su una ripartenza, al 6′ controllo e tiro di Bacigalupo con palla di poco alta sulla traversa. Il Savona prova ad approfittare della non perfetta tenuta difensiva degli azzurri che con il trascorrere dei minuti però prendono le misure all’avversario. L’episodio spacca-partita è arrivato al 18′ con Virdis che è scattato in posizione dubbia proiettandosi verso Barantani evitato in uscita. Per l’attaccate savonese è il quinto centro stagionale. Lo Stresa se la gioca con le armi che ha: velocità e agonismo ma non riesce a pungere. Il Savona gestisce il gioco e al 35′ trova il raddoppio con un’azione orchestrata da Tognoni sulla destra bravo a centrare il pallone in area corretto maldestramente da Bratto nella propria porta.

La ripresa è di tutt’altra inerzia perchè lo Stresa trova dopo 7′ l’eurogoal di Bernabino ed il Savona arretra troppo il raggio della sua manovra finendo per consegnare metri agli avversari che raddoppiano forze fisiche e temperamentali per raggiungere il 2-2 finale. La partita adesso è cambiata con i padroni di casa a spingere sull’acceleratore e il Savona costretto sulla difensiva ad agire di rimessa. Al 14′ Tognoni innesca Virdis in area che solo davanti al portiere riesce ad evitarlo ma non a realizzare il raddoppio a causa del recupero di Scienza sulla linea di porta. Scampato il pericolo, lo Stresa riprende a giocare ed il Savona a cercare di arginare l’impeto degli azzurri che al 42′ della ripresa hanno la clamorosa occasione per raggiungere il pareggio: Vittiglio affonda in area di rigore Arman all’altezza del vertice basso dell’area grande: rigore netto che Bernabino si fa respingere da Bellussi che compie la parata del giorno salvando il vantaggio per i suoi. Nei sette minuti di recupero si gioca ad una porta sola con il portiere locale Barantani che si spinge in area di rigore per cercare di sfruttare un pallone battuto da calcio d’angolo senza fortuna. I minuti subito dopo il triplice fischio sono tesi e nervosi con qualche scorrettezza da parte azzurra verso la panchina e i giocatori del Savona dovuta alla delusione e all’adrenalina.

Nel dopopartita l’allenatore del Savona Alessandro Grandoni commenta il match: “Questa squadra non ha paura di combattere, sono contento per questa vittoria. Nel secondo tempo ci siamo però abbassati troppo contro una squadra comunque organizzata e su un campo piccolo con gli avversari che perdevano 2-0. Non era facile giocare nella metacampo avversaria. Sul rigore è stato bravissimo Andrea. Preferisco non commentare quello che è accaduto dopo il triplice fischio finale”.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Stresa-Savona 1-2

Reti: 18′ Virdis (SV); 35′ Bratto (ST) (Aut.); 52′ Bernabino (ST)

STRESA Barantani; Tuveri, Gallo, Bratto,Rosato; Dervishi, Frascoia Bernabino, Vanzan, Scienza; Armato (Boari,Agnesina, Telesca, Milanese, Gilio, Scibetta,Brugnera, Eliseo, Berti). All. Galeazzi

SAVONA Bellussi; Corbier, Cambiaso, Fenati, Garbini; Venneri, Tognoni, Miele; Bacigalupo, Muzzi, Virdis (Berruti, Severi, Vittiglio, Guarco, Dell’Amico,Aretuso, Bartolini, Boilini, Galli) All. Grandoni

Spettatori: 250 circa

Note: Bernabino (ST) sbaglia all’87’ un calcio di rigore.