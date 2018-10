Spotorno celebra la rinascita dell’organo Piccaluga con un maestro di fama internazionale. Domenica 7 ottobre alle 18 nella chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata si svolgerà un grande concerto, a ingresso libero, per inaugurare il prezioso strumento restaurato: grande protagonista l’olandese Liuwe Tamminga, organista titolare della basilica di san Petronio a Bologna, considerato tra i massimi esperti del repertorio del Cinque-Seicento.

“L’organo, collocato nella controfacciata e ammutolito ormai da troppo tempo, dopo un lungo lavoro è tornato a esprimere le meravigliose sonorità settecentesche ideate nel 1772 da un grande genio del settore quale Filippo Piccaluga – spiega a “Il Letimbro” Maurizio Tarrini della commissione per la tutela degli organi artistici della Liguria – già lo scorso 13 luglio, nel Teatro Castello di Spotorno, è stato presentato al pubblico questa significativa opera di restauro-ricostruzione. Durante la conferenza si è potuto apprendere che lo strumento giunse pressoché nel suo stato d’origine fino agli inizi del XX secolo, quando, nel 1906, venne rifatto da Italo Romoli secondo le direttive ceciliane allora operanti, riutilizzando però il materiale fonico preesistente e la monumentale cassa. Un intervento maldestro fatto in economia della cui efficacia dubitava lo stesso organaro….”

Da circa 40 anni l’organo era praticamente muto e destinato a rimanere tale ancora per lungo tempo se il parroco, don Camillo Podda, non avesse coraggiosamente deciso di intraprenderne il restauro, di concerto con l’Ufficio diocesano per i Beni culturali ecclesiastici e la Soprintendenza. L’incarico veniva così affidato a Graziano Interbartolo – che aveva già operato con successo su organi Piccaluga dalla Cappella Sistina di Savona alla parrocchiale di San Bernardo in Valle – coadiuvato da Paolo Ciabatti, e a Cesare Pagliero per la cassa e la tribuna, sotto la direzione di Chiara Masi, funzionaria di zona della Soprintendenza. Grazie a questo fondamentale restauro-ricostruzione, l’organo di Spotorno ha ripreso vita e non solo potrà essere importante strumento di accompagnamento alla liturgia, fine per cui è stato creato, ma potrà anche accogliere grandi esecutori durante concerti e registrazioni. Ulteriori dettagli nell’articolo di Maurizio Tarrini pubblicato su Il Letimbro di ottobre in uscita oggi.