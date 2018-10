Genova. La Uil Liguria aderisce alla manifestazione che si terrà a Roma il 6 Ottobre a Roma: “Manifestazione per la cultura e il lavoro” che chiama a raccolta le lavoratrici e i lavoratori della cultura, tutti i cittadini e tutti coloro che hanno a cuore il Patrimonio culturale e artistico di questo Paese.

“Saremo accanto a professionisti e lavoratori dello spettacolo e dei beni culturali – dichiarano Alfonso Pittaluga, segretario confederale Uil Liguria e Paolo Badalini, segretario generale Uil Pa Genova –Tutti assieme ci siamo confrontati sulle criticità di queste professioni, sui temi della cultura e del patrimonio artistico, e siamo arrivati a costruire questa

mobilitazione, per il futuro nostro e di tutto il Paese, in base a quanto recita l’articolo 9 della Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

La politica, negli ultimi decenni, ha svilito il patrimonio culturale italiano considerandolo sempre più un affare da cui trarre il massimo profitto anziché un pilastro del nostro Stato di diritto, al pari di sanità e istruzione.

“Riteniamo più che mai necessario riportare la cultura ad un ruolo centrale nel nostro Paese affinché essa possa essere un vero strumento di crescita individuale e collettiva, di emancipazione, di libertà”, concludono Pittaluga e Badalini, sposando il “manifesto” degli organizzatori della manifestazione che vede l’adesione di decine e decine tra associazioni e sindacati.

Il raduno è previsto a partire dalle 10 presso Porta San Paolo, vicino alla Piramide di Caio Cestio.

Alle 11 il corteo si muoverà in direzione Via Marmorata, Ponte Sublicio e Piazza San Francesco d’Assisi, per arrivare in Piazza Mastai dove si alterneranno interventi da parte di esponenti delle realtà promotrici della manifestazione oltre a momenti di assemblea e di musica. La manifestazione si chiuderà intorno alle 16.