Savona. Avere un’idea imprenditoriale innovativa e volerla mettere a frutto. Un esercizio non sempre semplice. A fare chiarezza su come realizzarlo ci penserà domani un convegno apposito organizzato da Camera di Commercio “Riviere di Liguria” in collaborazione con la Filse. Un primo appuntamento è previsto per la mattinata alle 10.30 presso l’auditorium della Camera di Commercio di Imperia, un secondo invece ci sarà alle 15 presso la sala Magnano dell’ente camerale a Savona.

“L’attuale situazione – spiegano alla camera di commercio – impone di individuare le migliori idee imprenditoriali così da supportarle con servizi specialistici e assistenza tecnica per arrivare nel minor tempo possibile al mercato”. L’incontro servirà a presentare due iniziative: “Smart Cup Liguria 2018”, di cui è titolare Filse e Università di Genova e “On Line Hackathon, di cui è titolare camera di commercio “Riviere di Liguria” a valere sul progetto Retic. “Smart Cup” è un concorso di idee imprenditoriali che punta a stimolare la nascita di imprese innovative, “On Libne hackathon” è un concorso di idee per sviluppare l’intraprendenza e sviluppare una proposta imprenditoriale. Le più meritevoli tra le idee di impresa potranno usufruire di assistenza mirata allo sviluppo del piano di impresa.