Mallare. La Regione Liguria ha espresso parere positivo sul progetto di ripristino dei danni causati da una delle frane che interessò la strada Acque-Montefreddo durante l’alluvione del novembre 2016 a Mallare.

Sarà così possibile avviare la gara d’appalto secondo un progetto redatto da un ingegnere ed un geologo.

Nell’immediato l’area era stata messa in sicurezza, il progetto per il ripristino delle 3 frane prevedeva un importo di 600mila Euro; nel dicembre 2017 la Regione finanziò i lavori per una delle tre, ed ora è arrivato anche il nulla osta per il vincolo paesaggistico.

Ancora in fase di studio la richiesta di fondi per le altre frane.

(immagine di repertorio)