Savona. Il decreto Genova non piace affatto neppure ai sindacati savonesi e in particolare alla Cgil che lo ritiene dannoso non solo per il Genovese ma anche per il Ponente e le per ripercussioni che potrà avere. Andrea Pasa, segretario provinciale della Cgil afferma: “Questo decreto non mette in difficoltà solo la città di Genova ma tutto il Ponente ligure.

In primis l’economia del nostro territorio che subirà nei prossimi mesi un colpo drammatico in tutti i settori”. Prosegue Pasa: “E’ necessario accelerare e non temporeggiare con le due grandi opportunità che abbiamo: accordo di programma grazie al quale arriveranno oltre 50 milioni di finanziamenti pubblici e la costruzione e la messa in opera della piattaforma di Vado Ligure, unica infrastruttura a mare che si sta costruendo oggi in Italia. Il risultato dipenderà da tutti i soggetti coinvolti in queste decisioni, dalla Regione Liguria al Governo in testa”. Andrea Pasa sottolinea: “Il “dopo ponte Morandi” deve essere un problema di tutta la Liguria, di tutto il Nord Ovest del Paese e come tale va gestito.

La Regione non dimentichi il Ponente e non dimentichi le tante crisi locali che ancora sono in atto: da Bombardier a Piaggio, da Mondomarine a Italiana Coke, da Ata a Tpl, dalla sanità alla scuola. E’ necessario che la Regione molli il freno a mano e si costituisca parte attiva in processi che vedono i sindacati e i lavoratori da troppo tempo soli. Non è possibile che ai vertici ministeriali non ci siano gli assessori regionali o il presidente”. Pasa conclude: “Contrariamente le responsabilità sono di tutti”.