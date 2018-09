Savona. E’ stato individuato dagli agenti di polizia di Savona il responsabile dei danni alla vetrina del negozio Africa Market di via Luigi Corsi.Si tratta di un 40enne italiano con precedenti penali. L’uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato e lancio pericoloso di oggetti. Dai rilevamenti effettuati dagli agenti è emerso che il danneggiatore ha usato delle sfere metalliche lanciate con una grossa fionda contro la vetrina. Al momento della perquisizione è emersa la bomboletta spray che l’uomo ha usato per scrivere alcuni scarabocchi sul muro. Al momento dell’interrogatorio, il 40enne ha affermato di avere problemi di vicinato con questa attività commerciale e di essere esasperato da alcuni episodi di schiamazzi e di non rispetto del pubblico decoro verificatisi nel market. L’uomo ha altresì negato con forza ogni possibile risvolto di carattere razziale. Le ragioni dell’attacco alla vetrina sono quindi state registrate dalle forze dell’ordine come “futili motivi”.