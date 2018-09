Albenga. Una rissa verbale tra due extracomunitari è degenerata a colpi di bottiglia in Via del Roggetto nel pomeriggio di oggi davanti ad un bar che in passato era già stato oggetto di chiusure da parte delle forze dell’ordine per episodi di violenza. Ad avere la peggio, uno dei due contendento che, colpito in testa ha iniziato a sanguinare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi della Croce Bianca e la Municipale che ha riportato la calma.