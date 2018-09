Le opere di memorialistica scritte e pubblicate negli ultimi settant’anni da coloro che riuscirono a sopravvivere agli orrori vissuti nei campi di sterminio nazisti sono ormai moltissime. Al celebre “Se questo è un uomo” di Primo Levi si sono andate ad aggiungere, nel corso degli anni, opere letterarie altrettanto importanti, seppure, a volte, meno note e conosciute. Accanto ad esse, oltre a tutte le fonti scritte esistenti sull’argomento e conservate negli archivi di molte nazioni europee e americane, in anni più recenti si è andato poi costituendo un altro tipo di documentazione. Nel 1994, infatti, il regista americano Steven Spielberg ha dato vita all’U. S. C. Shoah Foundation Institute, che raccoglie attualmente circa 52.000 interviste filmate ad ebrei, rom, sinti, omosessuali e prigionieri politici scampati alla morte: un progetto nato con l’intento di tenere viva la memoria su ciò che è accaduto, ma, soprattutto, di conservare e preservare per il futuro le voci e i volti di coloro che erano sopravvissuti ai campi di sterminio, salvando per i posteri la loro testimonianza.

Se, però, molto è stato fatto, in questi settant’anni, per ricostruire e raccontare il capitolo orrendo della Seconda Guerra Mondiale legato all’Olocausto e all’abominio compiuto dai nazisti nei campi di sterminio, ancora tutta da scrivere è la storia delle vicissitudini che dovettero affrontare i circa 700.000 soldati dell’esercito italiano che, all’indomani dell’8 settembre del 1943, vennero fatti prigionieri dai Tedeschi. Ed è questa, certamente – e va sottolineato – una delle pecche più gravi riscontrabile nella storiografia contemporanea del nostro Paese.

Così come accadde con i sopravvissuti ai campi di sterminio, anche gli ex militari che, alla fine della primavera del 1945, riuscirono a far ritorno alle loro case e alle loro famiglie, essendo scampati agli orrori visti e vissuti nei campi di concentramento in cui erano stati rinchiusi, preferirono non raccontare nulla dell’esperienza che avevano vissuto. Almeno, questo è ciò che avvenne nella stragrande maggioranza dei casi. Da una parte, sicuramente, il dolore provato era stato troppo grande, le sofferenze e le umiliazioni subìte davvero enormi; dall’altra prevalse in essi la volontà di dimenticare, di rimuovere dalla propria memoria l’orrore provato, di cancellare tutto, come se non fosse mai avvenuto; un tentativo, questo, umanissimo, ma che sarebbe risultato, alla fine, sostanzialmente inutile: le loro vite, infatti, rimasero per sempre profondamente segnate da quella tremenda esperienza che avevano vissuto.

D’altro canto, però, fin dai primi anni successivi alla conclusione dell’ultimo conflitto mondiale, sarebbe stato compito doveroso degli storici del nostro Paese cercare di ricostruire quella parte importantissima delle vicende della guerra che aveva visto i nostri soldati finire deportati nei campi di concentramento della Germania nazista, per oltre un anno e mezzo. Cosa che, va detto, allora non si verificò e che, solo oggi, e con grande fatica, si sta cominciando a fare.

Per comprendere ciò che avvenne e come si giunse a questa immane tragedia, è assolutamente necessario ricostruire e inquadrare storicamente le vicende che portarono i nostri soldati a divenire prigionieri dei Tedeschi; un fatto che costituì, per il nostro Paese, un trauma di enorme portata, che coinvolse tutte quelle famiglie che, a quei soldati, erano legati: madri, mogli, sorelle, fidanzate, padri, fratelli, figli, la cui vita fu, per sempre, profondamente sconvolta e segnata.

A seguito delle disfatte militari e dei pesantissimi bombardamenti aerei subiti dalle nostre città, fin dai primi mesi del 1943 i vertici dello Stato Maggiore dell’Esercito avevano oramai ben compreso che la folle avventura in cui Mussolini aveva gettato l’Italia sarebbe terminata con una catastrofe. L’ingresso in guerra, a fianco della Germania nazista, avvenuto il 10 giugno 1940, si era dunque rivelato un tragico errore. La situazione peggiorò ulteriormente nei mesi successivi. Poco prima dell’inizio dell’estate del 1943 i segni della sconfitta finale – nonostante le notizie fossero ampiamente filtrate dalla censura – divennero infine evidentissimi: dopo aver cacciato le forze italotedesche dall’Africa nel mese di maggio, gli Angloamericani occuparono Pantelleria l’11 giugno e Lampedusa il 13 giugno. All’alba del 10 luglio, poi, dopo un intenso martellamento aereo, la 7^ Armata americana del Generale Patton e l’8^ Armata britannica del Generale Montgomery sbarcarono a Gela in Sicilia: nel volgere di una decina di giorni gli Alleati occuparono gran parte dell’isola e, il 22 luglio, fecero il loro ingresso a Palermo. Contemporaneamente, il 19 luglio, Roma veniva pesantemente bombardata, e per la prima volta dall’inizio della guerra: gli ordigni bellici sganciati in quell’occasione dagli oltre 500 aerei americani che sorvolarono la capitale vi seminarono morte e distruzione, provocando oltre 3.000 morti e 11.000 feriti tra la popolazione civile.

Gli eventi di quelle ultime settimane, dal punto di vista militare, dimostrarono in modo chiaro ed inequivocabile che la guerra era irrimediabilmente perduta. Sostenuto dai vertici dell’Esercito e dai principali dirigenti degli ambienti economici e finanziari nazionali, Re Vittorio Emanuele III, alla fine, comprese che era giunto il momento di rompere gli indugi e porre fine alla benevola accondiscendenza con cui, per oltre un ventennio, si era rapportato con il Capo del Governo. Il 25 luglio 1943 Benito Mussolini venne così arrestato e la guida della nazione fu affidata al Generale Pietro Badoglio.

Nei giorni successivi, inevitabilmente, ebbero inizio le trattative con gli Angloamericani per giungere alla conclusione del conflitto. Un mese e mezzo dopo, la sera dell’8 settembre 1943, mentre gli Alleati sbarcavano a Salerno ed occupavano rapidamente tutta l’Italia meridionale, Badoglio lesse alla radio un proclama in cui annunciò a tutti gli Italiani il raggiunto armistizio con gli Angloamericani. In modo poco chiaro, venne però comunicato che i nostri soldati avrebbero dovuto reagire «ad eventuali attacchi» che fossero venuti «da qualsiasi altra provenienza».

Nel frattempo, nei giorni successivi al 25 luglio del 1943, otto Divisioni germaniche erano entrate nella penisola, inviate – così era stato detto – al fine di aiutare gli Italiani nel loro tentativo di fermare l’avanzata angloamericana. Senza colpo ferire, così, le truppe tedesche effettuarono rapidamente una vera e propria occupazione del Paese, giungendo sino a Napoli. Una operazione, questa, francamente prevedibile: Hitler e i Tedeschi, infatti, non si fidavano più da tempo degli Italiani, e di Badoglio e del Re in particolare.

Vittorio Emanuele III, Badoglio, la Corte Reale e tutti i maggiori componenti degli Alti Comandi dell’esercito lasciarono la capitale nelle prime ore del 9 settembre, rifugiandosi prima a Pescara e da qui a Brindisi, abbandonando sostanzialmente al suo infausto destino un popolo che era stato portato alla guerra contro la sua volontà.

L’effetto immediato provocato da questa fuga fu quello di lasciare, nella concitazione del momento, centinaia di migliaia di militari senza ordini, senza precise direttive e senza spiegazioni. L’esercito italiano, in poche ore, si sfasciò. Senza trovare sostanzialmente resistenza, i Tedeschi, pertanto, poterono sopraffare facilmente le esigue forze italiane che, rimaste ai loro posti dopo la dissoluzione dell’esercito, cercarono di battersi contro di loro.

Mentre nell’Italia settentrionale e nella Francia meridionale i soldati italiani vennero rapidamente disarmati dalle truppe germaniche, in alcune isole greche e in alcune zone della penisola balcanica le nostre truppe tentarono di opporre una qualche forma di resistenza a quelli che, ormai, erano diventati i loro nuovi nemici. Oltre 6.000 soldati italiani caddero uccisi nel corso di quei combattimenti e altrettanti, com’è noto, furono fucilati dai Tedeschi in base alla legge marziale che venne applicata a Cefalonia e a Corfù; circa 13.000 nostri militari, inoltre, persero la vita nel corso di alcuni disastri navali che si verificarono in quei giorni terribili, durante il trasporto dalle isole greche alla terraferma (ben sette furono le navi che affondarono avendo a bordo come prigionieri i nostri connazionali). Complessivamente, dunque, oltre 25.000 soldati italiani morirono nelle giornate successive a quel terribile 8 settembre del 1943.

Come si è detto, a seguito di quell’immenso disastro furono oltre 700.000 i militari italiani che furono disarmati e dichiarati prigionieri di guerra dai Tedeschi. Rinchiusi in carri merci stipati all’inverosimile, dopo aver affrontato viaggi tremendi e peripezie inenarrabili, i nostri soldati vennero deportati nei campi di concentramento tedeschi. Disprezzati, apostrofati come “traditori”, sottoposti ad ogni genere di umiliazione, i nostri connazionali dovettero affrontare una prova durissima: rinchiusi in baracche prive di riscaldamento e di servizi igienici, provviste di brande a tre piani, sprovvisti di capi di vestiario adeguati alle stagioni più rigide, dovettero vivere per molti mesi in condizioni insostenibili, nutrendosi con razioni alimentari insufficienti, assolutamente inferiori alle più elementari necessità. Persino a chi era malato fu negato qualsiasi tipo di assistenza medica.

Nei giorni immediatamente successivi al loro arrivo in Germania, i Tedeschi invitarono i soldati italiani a tornare a combattere a fianco alle truppe del Reich, inquadrati nelle forze militari della neonata Repubblica Sociale Italiana. Una richiesta che, va sottolineato, non trovò la risposta sperata. Oltre l’85% di quei militari – soprattutto i sottufficiali e i soldati semplici – si rifiutarono infatti di aderire a quell’appello, preferendo, piuttosto, la prigionia.

Coloro che fecero quella scelta furono a quel punto impiegati come operai nelle fabbriche e negli stabilimenti del Reich, per lo più nei settori dell’industria pesante e di quella degli armamenti, ma anche nell’edilizia, nelle estrazioni minerarie e nei lavori ferroviari, andando così a sostituire tutti quei Tedeschi che erano stati chiamati alle armi ed inviati a combattere al fronte. Una parte cospicua di prigionieri italiani fu poi destinata a lavorare nelle campagne e nelle piccole e medie imprese alimentari.

L’essersi rifiutati di tornare a combattere a fianco dei Tedeschi fu considerato, da questi ultimi, come una prova ulteriore del “tradimento” operato dagli Italiani ai loro danni. Questo fece sì che, in breve, nella scala gerarchica della massa lavoratrice presente in Germania, gli Italiani si ritrovarono relegati ai livelli più bassi, sottoposti ad un trattamento durissimo, spesso disumano.

A peggiorare la situazione venne la decisione che fu assunta da Adolf Hitler il 20 settembre 1943: in virtù di essa, tutti i membri delle forze armate italiane detenuti come prigionieri di guerra nei campi di concentramento tedeschi furono considerati, a partire da quel momento, come “internati militari”: ciò a causa delle nuove circostanze determinate dalla costituzione della Repubblica Sociale Italiana che, a tutti gli effetti, continuava ad essere alleata della Germania nazista. L’essere non più considerati dei “prigionieri di guerra” ma dei semplici “internati” fece inoltre ricadere i nostri connazionali in un ambito giuridico non convenzionale se posto in rapporto agli accordi di Ginevra del 1929 e, di conseguenza, in una condizione svincolata da ogni tipo di protezione che potesse loro derivare dalle convenzioni internazionali. A causa di ciò, i nostri soldati non ricevettero più alcun tipo di assistenza da parte della Croce Rossa Internazionale, che non poté così più inviare loro né capi di vestiario né pacchi di viveri; al tempo stesso, gli stessi campi di concentramento in cui erano rinchiusi i nostri connazionali non poterono più esser visitati dagli inviati della Croce Rossa Internazionale. Il cambiamento di status ebbe per i detenuti militari del nostro Paese l’effetto di veder notevolmente inasprite le loro condizioni di vita: gli Italiani, indubbiamente, a partire da allora, furono così trattati in maniera peggiore rispetto a tutti gli altri prigionieri di guerra provenienti dai Paesi dell’Europa occidentale nemici del Reich. Solo nella primavera del 1944 la Repubblica Sociale Italiana avrebbe organizzato un “Servizio di assistenza per gli internati italiani” che, però, non sarebbe comunque riuscito a far fronte alle esigenze mediche, alimentari e umanitarie dei nostri connazionali.

Le condizioni degli internati militari italiani impiegati negli stabilimenti tedeschi, va detto, furono assolutamente inaccettabili: i turni di lavoro spossanti ed insopportabili, di circa dieci ore (molto spesso estesi anche alla domenica e nelle festività), la mancanza di ogni misura di sicurezza, i maltrattamenti, anche feroci, che dovettero subire dai loro capireparto tedeschi fecero risultar loro un autentico inferno il periodo di prigionia vissuto in Germania.

A peggiorare le cose, nel febbraio del 1944, Hitler diede ordine di punire la eventuale scarsa produttività degli internati militari italiani (considerati dal Führer, come si è detto, degli autentici “traditori”) ricorrendo alla privazione completa o parziale delle razioni alimentari: una misura, questa, che ebbe l’effetto non solo di incrementare, conseguentemente, la scarsa produttività dei prigionieri italiani – peraltro già ampiamente fisicamente debilitati – ma soprattutto di far crescere in modo esponenziale il numero dei malati. Al riguardo, va sottolineato come uno dei ricordi più frequenti che si possono tutt’oggi riscontrare nelle testimonianze offerte dagli ex internati militari negli anni successivi alla fine della guerra sia quello relativo alla fame da essi sofferta in quei terribili mesi di prigionia. La privazione del cibo necessario per la sopravvivenza che dovettero soffrire e patire fu uno degli elementi principali che caratterizzò la loro reclusione nei campi di concentramento in Germania. Cibarsi di bucce di patate o di avanzi di cibo trovati nelle immondizie, per molti, in quei mesi, divenne purtroppo una consuetudine.

Questa terribile situazione, già assolutamente insopportabile, si aggravò ulteriormente nell’agosto del 1944, quando le aziende tedesche ottennero dal Governo del loro Paese che i membri della Wermacht potessero punire non solo le infrazioni commesse dai prigionieri all’interno dei campi di concentramento e sui luoghi di lavoro (la sottrazione di pezzetti di pane duro, attuata per la fame patita, si verificava di sovente) nonché anche le scarse prestazioni rese dai detenuti nelle loro mansioni all’interno degli stabilimenti. Tali punizioni venivano effettuate al momento dell’appello serale, nelle baracche dove i prigionieri erano costretti a dormire, e comprendevano varie forme di violenze fisiche, l’obbligo di lavorare anche di notte, l’essere esposti al gelo privi di vestiti e altre forme di sadismo e crudeltà, che solo menti estremamente malvagie avrebbero potuto immaginare.

In molti casi, purtroppo, i campi di concentramento nei quali furono rinchiusi i militari italiani furono diretti da Comandanti privi del benché minimo senso di umanità: di loro iniziativa, spesso, furono proprio questi ultimi ad assumere autonomamente delle decisioni che segnarono in modo tragico la sorte dei nostri connazionali, decidendo per essi la privazione del vitto necessario, dei capi di vestiario adeguati e delle coperte nel periodo invernale o ordinando l’inasprimento delle violenze fisiche nei confronti di quei prigionieri che mostravano di non essere “sufficientemente produttivi” all’interno degli stabilimenti. Ovviamente, dove questo si verificò, il tasso di mortalità tra i prigionieri risultò essere di gran lunga superiore alla media.

Anche l’andamento della guerra ebbe un qualche effetto sul trattamento che gli internati militari italiani dovettero subire all’interno dei campi in cui furono rinchiusi. Le sconfitte subite nel corso del 1944, lo sbarco in Normandia, la ritirata delle truppe germaniche sul fronte orientale ebbero l’effetto, in molti casi, di innervosire i soldati tedeschi addetti alla sorveglianza dei detenuti, inducendoli spesso ad attuare particolari forme di crudeltà nei confronti di questi ultimi. E, va rilevato, tra i sorveglianti, coloro che si rivelarono particolarmente più brutali e disumani furono soprattutto i più giovani.

Tra gli internati, ovviamente, vennero a sussistere inevitabilmente delle forme di gerarchia che determinarono naturalmente anche condizioni diverse di vita all’interno dei campi di concentramento. Chi soffrì e patì di meno la prigionia furono coloro che, soprattutto tra i sottufficiali, ebbero la fortuna di rivestire il ruolo di interpreti, in virtù della loro conoscenza della lingua tedesca. Sorte ugualmente benevola ebbero coloro che, nell’esercito italiano avevano fatto parte dei reparti sanitari ed erano in possesso di conoscenze mediche, ma anche coloro che ebbero la fortuna di essere scelti per lavori d’ufficio o furono utilizzati nelle cucine. Chi fu impiegato in queste mansioni ebbe la possibilità di mandare lettere alle famiglie, dando notizie di sé e delle proprie condizioni di salute. Circa un terzo delle missive inviate dagli internati militari italiani furono spedite dagli interpreti e dai capibaracca, a riprova del ruolo da essi rivestito tra la totalità dei prigionieri rinchiusi nei campi.

Ovviamente i prigionieri italiani cercarono di organizzarsi per aiutarsi a vicenda in quelle difficili condizioni. Si riunirono spesso in gruppi, legandosi tra loro in virtù della comune origine regionale o per l’età o le mansioni lavorative svolte nel corso della giornata.

Con il trascorrere del tempo e con il procedere della prigionia, a causa delle orribili condizioni patite, le condizioni psicologiche dei detenuti si fecero sempre più fragili. Le scene di violenza e di crudeltà a cui dovettero assistere, la disumanità subita, la morte dei compagni di detenzione portarono molti dei nostri connazionali alla disperazione, alla privazione della benché minima speranza di salvezza per il futuro. In tanti, va detto, prevalse alla fine il naturale sentimento di sopravvivenza individuale: a questo furono condotti dalla malvagità dei loro carcerieri.

Tra gli internati militari italiani coloro che si ammalarono e persero la vita furono, nella maggior parte dei casi, quelli che vennero impiegati nelle miniere, nelle ditte edili e anche negli stabilimenti dell’industria pesante: ciò, soprattutto, a causa dell’assenza delle benché minime condizioni di sicurezza osservate sui luoghi di lavoro, ma anche, come già si è detto, per la mancanza della necessaria alimentazione e dell’assistenza medica indispensabile ed essenziale. I prigionieri si ammalarono soprattutto di tifo, tubercolosi, pleurite, malattie legate alle privazioni alimentari, per infezioni batteriche e da virus nonché a causa delle pessime condizioni igieniche in cui si ritrovarono a vivere e a lavorare. Non tenendo in alcun conto i valori della vita umana, la maggioranza dei dirigenti delle aziende che avevano al loro servizio i prigionieri italiani fecero lavorare allo sfinimento anche i malati, non fornendo loro né le necessarie medicine né, come sarebbe stato doveroso, delle razioni alimentari supplementari, indispensabili per il loro sostenimento.

Sollecitato dai dirigenti del Reich incaricati del controllo e dell’impiego dei prigionieri di guerra italiani come manodopera per le industrie tedesche e insistentemente pressato dalle richieste di Mussolini e del Governo della Repubblica Sociale Italiana, il 20 luglio 1944 Adolf Hitler decretò che tutti i militari del nostro Paese che si trovavano rinchiusi nei campi di concentramento del Reich vedessero modificato il loro status a quello di semplici civili. Secondo le testimonianze pervenute, il cambiamento ebbe inizialmente degli effetti positivi sui nostri connazionali: i controlli diminuirono e, per conseguenza, aumentarono le possibilità, per i prigionieri italiani, di procurarsi al mercato nero i generi alimentari necessari e indispensabili; a partire da quel momento, inoltre, venne loro corrisposto uno stipendio in denaro, in virtù del lavoro da essi compiuto. Poco dopo, però, a causa dell’andamento della guerra e delle catastrofiche condizioni in cui si ritrovò la Germania nazista negli ultimi mesi del conflitto, la situazione dei prigionieri italiani finì per peggiorare ulteriormente.

Secondo le stime compiute in questi ultimi anni, il numero degli internati militari italiani che persero la vita nei campi di concentramento tedeschi durante la loro prigionia si dovrebbe aggirare intorno alla cifra spaventosa di circa 47.000 unità. Di essi, 23.000 perirono per la privazione di cibo e per le malattie, 10.000 per incidenti sui luoghi di lavoro, 5.000 furono giustiziati all’interno dei campi di concentramento, 3.000 persero la vita a causa dei bombardamenti alleati che colpirono gli stabilimenti dove lavoravano e 6.000 morirono essendo stati impiegati sul fronte orientale.

Migliaia di persone, di soldati italiani persero dunque la vita in quei diciotto mesi. Del loro sacrificio, così come della terribile esperienza vissuta da chi, tra i loro compagni di sventura, riuscì a sopravvivere, in questi anni, nel nostro Paese, non si è praticamente parlato. Se, giustamente, grande importanza e rilievo è stata destinata al martirio di chi si oppose alla barbarie nazifascista così come alle vittime dell’Olocausto, il silenzio, in questi decenni, pare essere inspiegabilmente calato su questi nostri sfortunati connazionali. Di essi, in modo incomprensibile, si è preferito non parlare, evitando di affrontare una dovuta riflessione su una tragedia che aveva coinvolto migliaia e migliaia di famiglie nel nostro Paese.

L’unica colpa di quei poveretti – che comunque non giustifica in alcun modo tale silenzio – era stata quella di aver combattuto, come soldati, per una guerra sbagliata voluta dalla dittatura fascista. E a cui essi, come cittadini italiani, non si erano potuti sottrarre, essendo stati costretti a parteciparvi dal Governo del loro Paese.

Solo nel 1997, come si riporta al termine di queste brevi note, nel desiderio di rimediare ad un ingiusto silenzio che per oltre mezzo secolo era calato su questi nostri sventurati connazionali, lo Stato italiano decise di conferire la medaglia d’oro al valor militare all’Internato Ignoto. La motivazione che fu redatta, indubbiamente, descrive in modo efficace le sofferenze che essi dovettero ingiustamente patire.

È quindi giusto, umano e sacrosanto che, finalmente, della tragedia dei 700.000 prigionieri italiani si inizi a parlare. E in modo serio, approfondito, ricostruendo ciò che avvenne.

Giuseppe Milazzo

All’Internato Ignoto

Medaglia d’oro al valor militare

«Militare fatto prigioniero o civile perseguitato per ragioni politiche o razziali, internato in campi di concentramento in condizioni di vita inumane, sottoposto a torture di ogni sorta, a lusinghe per convincerlo a collaborare con il nemico, non cedette mai, non ebbe incertezze, non scese a compromesso alcuno; per rimanere fedele all’onore di militare e di uomo, scelse eroicamente la terribile lenta agonia di fame, di stenti, di inenarrabili sofferenze fisiche e soprattutto morali. Mai vinto e sempre coraggiosamente determinato, non venne meno ai suoi doveri nella consapevolezza che solo così la sua Patria un giorno avrebbe riacquistato la propria dignità di nazione libera. A memoria di tutti gli internati il cui nome si è dissolto, ma il cui valore ancora oggi è esempio di redenzione per l’Italia».

19 novembre 1997