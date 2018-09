Savona. Decima edizione di Fattorie Aperte, con tanti laboratori gratuiti in tutta la Liguria adatti alla famiglia in programma nel weekend di oggi e domani. Si possono conoscere le aziende agricole liguri, apprezzarne i prodotti tipici, sempre rispettando la natura. Si possono comprendere le dinamiche del lavorare a stretto contatto con il territorio, andando alla scoperta dell’origine dei cibi che troviamo quotidianamente sulle nostre tavole. Le fattorie didattiche fanno scoprire i segreti dell’orto, del bosco, degli oliveti, dei vigneti e degli animali. Anche quest’anno alcuni ittiturismi offrono laboratori per scoprire i segreti del mare e della pesca. Due giorni imperdibili all’insegna delle Fattorie Aperte: in tutta la Liguria aprono le porte ben 45 aziende agricole e 4 ittiturismi delle quattro province. Qui si possono consultare tutte le Fattorie Aperte 2018 aderenti. Le attività sono gratuite e, per poter partecipare ai laboratori e alle visite, è necessario prenotare contattando direttamente la fattoria o l’azienda ittica interessata.