Albissola. Mentre la società si sta muovendo sul fronte stadio ed il campionato procede a strappi, complice la paradossale situazione circa il format della B e della possibile riammissione tra i cadetti dell’Entella, la squadra si sta preparando per quella che di fatto è la prima storica trasferta dei “ceramisti” in Serie C. Mercoledì sera a Pontedera (ore 20,30) i biancocelesti cercheranno di ottenere il primo risultato positivo tra i professionisti dopo il debutto in chiaroscuro contro l’Olbia. Nell’ultimo fine settimana, con la squadra forzatamente a riposo, il tecnico Fossati si è dedicato allo studio di alcune delle prosisme avversarie della squadra andando a seguire Piacenza-Pontedera. “Ne veniamo da una sconfitta casalinga che ci ha fatto capire che abbiamo delle qualità e che dobbiamo sfruttarle perchè gli ultimi 25 minuti sono stati di grande intesità anche se dobbiamo ancora crescere, conoscerci e prendere confidenza con la categoria. Negli ultimi giorni abbiamo analizzato le cose che non sono andate bene e quelle che invece ci sono piaciute. Per quanto riguarda la formazione mancherà certamente Damonte che spero di recuperare per Arzachena, un altro punto interrogativo riguarda Gargiulo che ha subìto una storta durante un allenamento. Il resto del gruppo c’è ed è arrabbiato perchè c’è la sensazione che si poteva fare meglio, c’era la voglia di farlo. Ma dobbiamo anche sapere gestire le emozioni ed essere concentrati per tutta la partita. C’è ancora da registrate qualcosa in difesa ma va detto che Rossini è stato fermo più di un mese, Nossa è arrivato da due settimane per cui c’è anche da trovare i meccanismi di squadra e di reparto. Pontedera è una squadra di categoria, compatta con giocatori importanti e sarà difficile. Dobbiamo essere calmi, attenti e sereni sbagliando il meno possibile”.

La squadra toscana, allenata da Ivan Maraia ha debuttato con una sconfitta per 2-0 al “Garilli” di Piacenza. Nel corso del mercato estivo sono arrivati alcuni elementi dalla Serie D come Becuzzi e Ropolo dal Gavorrano e Tommasini dal Mezzolara o Benedetti dalla Massese, i rinforzi più consistenti invece sono sono stati acquisiti dal Venezia da dove è arrivato Filippo Serena, Andrea MAgrini dal Ravenna, il forte Daniele Mannini dal Pisa, Benedetti dalla Carrarese più un paio di giovani di scuola Sassuolo (Masetti e Fontanesi). La squadra toscana potrebbe schierarsi con il 3-5-2. mentre l’Albissola punterà sul collaudato 3-4-3 con la variante del trequartista. Per entrambe le compagini, l’appuntamento di mercoledì rappresenta l’occasione per muovere la classifica e cancellare lo zero in classifica in attesa di ricomporre i pezzi di un campionato molto frammentato che al momento esprime una classifica ancora troppo parziale e incompleta.