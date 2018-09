Genova. “La Giunta Toti chieda con forza al governo di sbloccare sia i fondi già stanziati per il Terzo Valico, sia l’ultima parte di finanziamento dell’opera, per accelerarne la realizzazione di un collegamento fondamentale per il futuro e lo sviluppo economico di Genova e della Liguria”. A chiederlo con un’interrogazione è il consigliere regionale del Pd Pippo Rossetti. “L’amministratore delegato delle Ferrovie – spiega l’esponente del Partito Democratico – ha chiarito, con precisi dettagli tecnici, come sia indispensabile l’alta capacità Ge-Mi per il trasporto di merci e delle persone e come sia improponibile, costoso e non adeguato agli obiettivi, l’impossibile adeguamento delle linee esistenti. Il Terzo Valico è l’opera che unirà Genova a Milano e alla Pianura Padana, realizzando il collegamento ferroviario atteso dal tessuto economico e imprenditoriale ligure e di cui il porto necessita. Parliamo di un’infrastruttura quasi interamente finanziata per 6,2 miliardi di euro. Anche i lavori stanno procedendo. Il primo lotto è ormai in stato di avanzamento di realizzazione (87% circa), il secondo è al 70%, il terzo al 48,5% e il quarto al 20%”.

Inoltre, continua Rossetti, “è stato realizzato un tratto importante del raddoppio ferroviario con spostamento a monte della ferrovia di ponente ed è in fase terminale la realizzazione del nuovo nodo ferroviario di Genova che si aggancerà con il Terzo valico e il traffico dei pendolari”.

A fronte di tutto questo però, dice il consigliere regionale del Pd, “ è assai preoccupante l’atteggiamento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che, da notizie assunte, avrebbe cancellato l’ultima tranche di finanziamento prevista e già approvata dal CIPE di 791 milioni di euro. La quinta tranche dei finanziamenti di oltre un miliardo già deliberato dal CIPE a fine del 2017 non è stata sbloccata dal ministero poiché è stata avviata l’analisi costi benefici, in grave nocumento alla prosecuzione dei lavori già in fase di realizzazione. A questo punto, vista l’importanza che il Terzo Valico riveste per tutto il nostro territorio, chiediamo che questi soldi vengano sbloccati e che i lavori possano proseguire”.