Loano. Un raro ersemplare di “tartaruga liuto” è stata ritrovata nella giornata di ieri da un diportista al largo, nello specchio acqueo antistante il porto di Loano. La presenza dell’animale è stata segnalata alla Capitaneria di Porto di Savona, la quale ha contattato i ricercatori del CIMA di Savona per verificarne lo stato di salute, ma l’animale era già morto, probabilmente per cause naturali. La tartaruga, appartenente alla specie liuto, raramente presente nel Mediterraneo, misurava più di un metro e cinquanta, e pesava circa cento chili. La carcassa è stata portata in porto a Loano e successivamente trasportata all’Istituto Zooprofilattico della Liguria dove verrà effettuata la necroscopia per capire le cause del decesso.