Laigueglia. Con la processione della statua di San Matteo si chiuderà oggi a Laigueglia la tre giorni di «S. MaTè, da u-mò e da-a tera», la fiera della tradizione marinara e delle eccellenze enogastronomiche in uno dei Borghi più belli d’Italia. Si comincia alle 9,30 e alle 11 con due cerimonie religiose celebrate nella chiesa parrocchiale. Quindi, alle 17,30, è prevista la santa messa solenne celebrata da don Francesco Ramella, arciprete che era vice parroco a Laigueglia, ora trasferito a Civezza. Alle 18,30 si svolgerà la tradizionale processione nelle vie del centro storico laiguegliese col discorso dell’arciprete don Danilo Galliani e il saluto di don Francesco Ramella. Partecipa il coro «De Gloria» e il corpo bandistico «Giuseppe Verdi» di Albenga. Prosegue anche la pesca di beneficenza in piazza della Libertà e l’apertura straordinaria dell’oratorio di Santa Maria Maddalena. Sono oltre 120 gli espositori, provenienti da quattro regioni (Liguria, Toscana, Lombardia e Piemonte) che partecipano alla trentaseiesima edizione. Tutto si svolge in una cornice ideale per un evento che, in oltre un trentennio, si è affermato anche grazie al successo di pubblico. Sono almeno 30 mila i visitatori della fiera laiguegliese che promuove anche laboratori didattici e curiose iniziative per salutare l’estate. Da ricordare che «S. MaTè, da u-mò e da-a tera», precede altri due eventi altrettanto prestigiosi che si terranno a ottobre ovvero il «Weekend in rosa» dedicato alle donne e «Il Salto dell’Acciuga».