Loano. Domenica 23 settembre a Loano si svolgerà il primo “Giro Turistico Regionale Gtt Liguria Riviera di

Ponente” organizzato dal gruppo Facebook Fiat 124 Spider Italy (che conta circa un migliaio di iscritti)

con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Grandi protagoniste della giornata saranno le nuove Fiat 124 Spider che si rifanno alla celebre spider del

1966 e che già nella loro versione “base” sono state definite le “Ferrarine” della casa piemontese.

Saranno presenti modelli base, lusso, Lmt, design e Abarth, che daranno bella mostra di sé prima in

piazza Italia, davanti a Palazzo Doria, e poi nelle altre località del ponente savonese che saranno toccate dal giro turistico. Il programma della giornata prevede alle 8 l’arrivo in piazza Italia e la registrazione dei partecipanti. Le auto resteranno parcheggiate in piazza fino alle 9.45 circa, quando inizierà il giro che, passando per viale Libia, Lungomare Nazario Sauro, la via Aurelia, via dei Gazzi, via degli Alpini e per le strade di Boissano, condurrà al piazzale delle Grotte di Toirano. Dalle 10.15 i partecipanti avranno la possibilità di visitare il complesso speleologico o, in alternativa, il Museo Etnografico del centro storico o l’oleificio Rosciano. Durante le visite, le auto saranno parcheggiate (e quindi visibili) fino alle 11.30 circa. Alle 11.30 inizierà la seconda parte del giro panoramico che toccherà i comuni di Loano, Boissano, Toirano, Pietra Ligure, Verezzi, Finale Ligure, l’altopiano delle Manie, Spotorno e Bergeggi. Il tour si concluderà al ristorante Piedigrotta di Borgio Verezzi, dove si svolgerà il pranzo e si chiuderà il raduno. Alla manifestazione prenderanno parte circa una quarantina di veicoli ed oltre 80 appassionati della decappottabile di casa Fiat provenienti da diverse province italiane (Firenze, Alessandria, Udine, Imperia, Bolzano, Torino, Lucca, Spezia, Livorno, Savona, Milano, Pavia, Lecco, Monza e Brianza, Reggio Emilia, Bologna, Cremona, Teramo) e anche dalla cittadina svizzera di Kolliken. Tra di loro ci sarà anche una personalità di spicco come Ruben Wainberg, disegnatore ufficiale della Fiat 124 Spider, e un ospite a sorpresa sulla cui identità gli organizzatori mantengono il più stretto riserbo: “Ronaldino”. Ha collaborato all’organizzazione dell’evento il Fiat Fca Autoliguria di Savona.