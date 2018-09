Genova. Gli esercizi pubblici che vantano crediti verso Qui!Group, l’azienda di distribuzione dei buoni pasto di cui è stato recentemente dichiarato il fallimento “sono oltre 123 mila”. Lo comunica, in una nota, la Confesercenti spiegando che l’esposizione totale dell’azienda verso bar e ristoranti ammonta a 193 milioni. Una parte non trascurabile delle attività di somministrazione, anche a Savona e provincia, deve avere oltre 100mila euro ciascuna. Sono queste – continua la nota – “le drammatiche cifre di una vicenda che ha colpito le attività di somministrazione in sei Regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio e Campania. Una situazione che rischia di mettere in ginocchio gli operatori”. Qui!Group è stata dichiarata fallita dal tribunale di Genova per debiti di circa 325 milioni.

Il reale impatto occupazionale della vertenza Qui!Group riguarda 1000 lavoratori (700 a Genova) più 25 mila esercenti e i loro dipendenti. A breve verrà aperta la procedura di licenziamento collettivo per i 187 lavoratori di Qui!Group, 161 a Genova.