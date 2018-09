Ceriale. Alle ore 14.30 la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Savona è stata allertata da una chiamata al numero blu 1530 inerente la presenza di un’imbarcazione da diporto, al largo di Ceriale, con motore in avaria e due passeggeri a bordo, uno dei quali lamentava forti dolori all’addome.

Immediata l’uscita in mare della Motovedetta. L’Ufficio Circondariale Marittimo contemporaneamente ha dirottato un mezzo privato in transito in zona, con un medico a bordo, che dopo circa 20 minuti ha intercettato l’unità in difficoltà e, dopo aver trasbordato il passeggero in condizioni critiche, si è diretto verso il porto di Loano, dove si trovava un’ambulanza del 118, precedentemente allertata.

Il diportista è stato trasportato in ospedale e la barca rimorchiata in porto a Loano.