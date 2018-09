Albenga. La polizia municipale ha sorpreso un libanese di 29 anni a in via Carloforte a cedere alcune dosi di hashish ed eroina ai propri clienti. Da una perquisizione domiciliare sono saltati fuori 700 euro in contanti frutto dell’attività di spaccio. A questo punto per lui sono scattati gli arresti. Domani sarà processato per direttissima in tribunale.