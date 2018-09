Finale Ligure. Un corriere della droga di nazionalità nigeriana è stato arrestato due notti fa a Finale Ligure dai Carabinieri. L’uomo è stato trovato in possesso di 82 ovuli di eroina. Durante una sosta dell’Intercity Ventimiglia-Milano, un malore che ha colto l’uomo ha reso necessario l’intervento dei soccorsi e dei Carabinieri che hanno scortato il trasporto del nigeriano al San Paolo di Savona. Gli esami hanno confermato che il malvivente aveva ingerito 82 ovuli di eroina, evacuati nelle 48 ore successive. Arrestato per traffico internazionale di droga, l’uomo è attualmente piantonato in ospedale dai militari dell’arma in attesa di essere trsportato nel carcere di Imperia dove sarà a disposizione del magistrato.