Ceriale. Un bilancio positivo per il campo solare estivo di Ceriale. Quest’anno, dato l’elevato numero di iscrizioni (71 nel mese di luglio e 67 nel mese di agosto), l’amministrazione comunale ha ulteriormente implementato la copertura educativa al fine di garantire anche i più piccoli, di 3 anni, condizioni ottimali di cura e assistenza.

Il centro estivo del Comune di Cerialesi svolge il suo servizio per le famiglie nei mesi di luglio e agosto, da lunedì a venerdì, dalle 8:00 alle 17:00, garantendo quindi un tempo pieno per i bambini iscritti.

La cooperativa che ha gestito il servizio è “Progetto Città di Savona”: l’amministrazione comunale ha richiesto personale formato e qualificato e particolare attenzione è stata data alla qualità e varietà del progetto educativo, che comprende non solo le tradizionali e immancabili attività di balneazione, ma anche un ventaglio di attività come gite, laboratori ludo-didattici diversificati per gruppi di età e spazio per i compiti scolastici da svolgere in estate.

L’articolazione delle attività educative realizzate con i bambini ha previsto attività di gioco, teatro, laboratori di educazione al ritmo musicale e per i più piccoli un laboratorio di introduzione alla lingua inglese, oltre che laboratori di creatività.

Quest’anno gli iscritti hanno avuto l’opportunità di partecipare ad una gita presso i vivai Montina di Cisano sul Neva, ad una escursione sul sentiero della Valle Ibà nel territorio di Ceriale, di trascorrere una giornata nel Parco Avventura di Mendatica, infine l’immancabile tappa al Parco Acquatico “Le Caravelle”.

Ad agosto i bambini hanno partecipato ad una bella gita presso lo Zoo Zoom di Torino e ad un divertente laboratorio didattico presso la cooperativa di pescatori di Bergeggi “Il Gagollo”, dove hanno cucinato il proprio pescato del giorno.

Sono state realizzate anche attività in gemellaggio con altri campi solari dei comuni limitrofi e gestiti dalla stessa cooperativa: è stata così organizzata una giornata alla piscina di Loano e la visione di un film presso il cinema Multiplex di Albenga.

E come da tradizione, entrambi i turni di luglio e agosto si sono conclusi con una super festa che ha coinvolto anche le famiglie; in particolare la festa di fine agosto, molto partecipata da grandi e piccini, ha chiuso la stagione del campo estivo cerialese.

“Sicuramente un bilancio positivo, un servizio molto apprezzato dalle famiglie: come amministrazione comunale continueremo a sostenere il campo solare. Genitori e bambini sono stati molto felici e il boom di iscrizioni di quest’anno lo dimostra. Per il prossimo anno dobbiamo farci trovare pronti ad accogliere nuove richieste e cercare di migliorare ancora il servizio e il progetto educativo” sottolinea soddisfatto l’assessore comunale ai servizi sociali Eugenio Maineri.