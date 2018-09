Cosseria. Si è verificato questa mattina un grave incidente sul lavoro a Case Lidora, una frazione di Cosseria. Vittima, un uomo di 55 anni originario di Gravina di Puglia stava effettuando alcune riparazioni all’illuminazione pubblica su un cestello elevatore, quando per motivi ancora da accertare il mezzo sul quale lavorava è stato urtato da un camion di una ditta di Pistoia: l’uomo ha quindi perso l’equilibrio ed è caduto a terra. compiendo un volo di tre metri e battendo violentemente il capo sull’asfalto.

Il collega che era con lui ha immediatamente lanciato l’allarme, sul posto sono immediatamente intervenuti un’ambulanza della Croce Bianca di Cercare e l’elisoccorso dei vigili del fuoco che ha trasportato l’uomo, apparso da subito in gravissime condizione, in codice rosso al San Paolo di Savona ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è giunta anche la polizia municipale di Cercare che si è occupata di gestire il traffico e i carabinieri di Millesimo per ricostruire la dinamica del tragico fatto.