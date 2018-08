Savona. Non tutto è oro quel che luccica. Ecco una rapida (e incompleta) classifica dei peggiori dieci bidoni lanciati alla ribalta dal campionato di calcio:

10) Gabigol- Inter

9) Ian Rush- Juventus Rush è stata un’autentica leggenda del Liverpool Il gallese nel 1987 venne scelto come erede di Michel Platini alla Juventus ma il feeling con il campionato italiano non scatta proprio e a fine stagione Rush torna al Liverpool.

8) Vampeta- Inter Dopo una sola presenza nell’Inter si trasferisce al Paris Saint Germain…

7) Gaizka Mendieta- Lazio La Lazio spese la cifra record per quei tempi di 90 milioni con la speranza di rafforzare il suo centrocampo. Dopo soltanto una stagione i biancoazzurri lo devono svendere al Barcellona.

6) Renato Portaluppi- Roma. Dal Flamengo alla Roma, alla fine degli anni ’80 Renato Portaluppi si porta la fama di un giocatore fantasioso e di “sciupafemmine”. Si confermò soltanto per la seconda…qualità

5) Mario Jardel- Ancona Per la storica promozione in Serie A, l’Ancona decise di affidarsi all’esperto attaccante capace di segnare grappoli di gol in tutta Europa. Nelle Marche però il giocatore arriva con problemi di ogni tipo limitano la sua partecipazione al massimo campionato a sole 4 presenze e zero gol.

4) Saadi Gheddafi- Perugia. Giocò con gli umbri soltanto uno scampolo di partita contro la Juve di cui era socio e tifoso per poi essere anche squalificato per doping. L’anno dopo passò all’Udinese dove ugualmente collezionò una sola presenza ed infine passò anche a Genova, sponda Sampdoria, dove non scese mai in campo.

3) Darko Pancev- Inter. 3 gol con la maglia dell’Inter in una stagione e poi una rapida dipartita verso il Fortuna Dusseldorf.

2) Luther Blisset- Milan. Al Milan l’attaccante inglese lascia l’indelebile ricordo di clamorosi gol sbagliato nella metà degli anni ’80 ed un ritorno alla madre patria dopo soltanto una stagione.

1) Hugo Maradona- Ascoli Dopo 13 partite e soltanto 3 da titolare troverà maggior fortuna in Giappone successivamente dove ovviamente il livello del calcio è decisamente più basso rispetto a quello di casa nostra.