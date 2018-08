Alassio. Due extracomunitari sono stati arrestati dopo aver commesso un furto ai danni due ragazzine che si trovavano al mare. I malviventi, distratte le due ragazze, hanno sottratto loro gli smartphone per un valore di circa 2000 euro e i portafogli. Tuttavia, in spiaggia era presente un carabiniere fuori servizio che avendo assistito alla scena è intervenuto avvisando i colleghi. I ladri, rintracciati e fermati sono stati arrestati e verranno sottoposti all’udienza di convalida dell’arresto in tribunale a Savona. La refurtiva è stata recuperata e restituita alle proprietarie.