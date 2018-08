Albissola: Il successo ottenuto in Coppa Italia dai “ceramisti” a Cuneo ha dato lo spunto a Carlo Nesti, motivatore mediatico del club, per una riflessione sulla prestazione di Daniel Bezziccheri. “Questa è una storia che riguarda la società per la quale lavoro, ma che spero apra uno squarcio di sereno per tutta la Serie C, in uno dei periodi più delicati della sua storia restituendo a molti il gusto per la fantasia applicata al lavoro. Il soggetto si chiama Daniel Bezziccheri, romano della Lazio, 20 anni, ex Reggina ma prestato all’Albissola.

La famiglia Colla, con Nuzzo e Mussi, compie i salti mortali per convincere Lotitoi a dirottarlo in Liguria. Fossati, assistito da Di Latte, prende atto delle sue risorse di giocatore creativo, come esterno alto sinistro o trequartista. Ma non si limita ad ammirare “l’oro che luccica”. Nella consapevolezza delle assenze di difensori centrali navigati come Rossini e Gargiulo, in occasione del debuto professionsitico in Coppa Italia contro il Cuneo, studia soluzioni alternative. E, fra queste, scopre un Bezziccheri in versione Scirea- Baresi, che, alle spalle di tutti, sa sfoggiare personalità, palleggio, tempismo e visione di gioco. Detto e fatto, il romano sorprende chiunque, proprio contro i piemontesi, e sceglie i due tempi, per esprimere le sue due anime. Nel primo governa la retroguardia con una sicurezza quasi imbarazzante; nel secondo avanza e si affida alle abitudini di rifinitore- stoccatore e segna un goal, in sforbiciata così bello che, se Cristiano Ronaldo fosse stato in tribuna avrebbe applaudito lui stesso.

Morale della favole (perchè sembra una favola): è edificante pensare che uno staffa tecnico non si limiti a dire “grazie”per il regalo di una proprietà, ma sappia “modellare il gioiello” e adattarlo alle circostanze prima ancora di rendere necessario un nuovo intervento sul mercato. In sostanza: valorizzare al massimo ciò che si ha, senza la maledetta abitudine di guardare subito, se è più verde l’erba del vicino. Al limite, è anche una lezione di vita, non vi pare?”