Savona / Feglino. Due incidenti stradali si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri a Savona, entrambi in corso Mazzini. Il primo all’incrocio con via Guidobono, l’altro all’incrocio con corso Italia. Subito sul posto le forze dell’ordine ed il 118, le persone a bordo sono rimaste contuse fortunatamente in maniera non grave. Il traffico, già intenso ha subìto forti ulteriori rallentamenti con la formazione di lunghe code.

Ed un altro incidente ha interessato l’Autofiori sempre ieri pomeriggio nel tratto tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione Savona. Due vetture si sono tamponate in galleria nei pressi di Feglino. Immediate le ripercussioni sul traffico che si è bloccato provocando una coda di 9 chilometri. Al pronto arrivo dei soccorsi, due persone, rimaste ferite in maniera non grave, sono state trasportate al Santa Corona.