Savona. Dopo l’eclissi di luna di ieri sera c’è molta attesa per lo spettacolo pirotecnico di questa sera, a partire dalle 23,organizzato come da tradizione dai bagni marini l’ultimo sabato di luglio. Quest’anno è stato possibile organizzare la manifestazione grazie ad un contributo del Comune e al fatto che i bagni marini si sono autotassati. Non si è ricorsi quindi a sponsor. La chiatta dalla quale saranno sparati i fuochi è stata posta alla foce del Letimbro. I fuochi saranno visibili sia da Corso Colombo, sia da Corso Vittorio Veneto. Qualora il meteo non ne consentisse lo svolgimento, la manifestazione sarebbe rinviata a domani sera alla stessa ora.